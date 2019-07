Φίλε Μάρκο, ότι και να πω για εσενα είναι λίγο. Σε ευχαριστούμε για τις υπέροχες στιγμές που μας χάρισες, που έβαλες το τέννις σε πολλά σπίτια σε Κύπρο και Ελλάδα, που προσωπικά εμένα μου στάθηκες σε στιγμές δύσκολες και με βοήθησες με τις επιλογές μου. Είσαι τυχερος, έχεις κάτι που πολλοί θα ζήλευαν, μια φοβερή οικογενεια! Αλλά τυχεροί και αυτοί που σε έχουν και θα σε εχουν ακόμα πιο κοντά τους πλέον. Είσαι από τους πιο αληθινούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Καλή τύχη κουμπάρε, εις το επανιδείν!

