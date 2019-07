Ο Κιύπριος τενίστας αποχαιρέτησε τα κορτ με τη συμμετοχή του στο Wimbledon (ηττήθηκε με 6-1, 7-6 (4), 6-3 από τον Μπερετίνι), έχοντας προαναγγείλει την αποχώρησή του μετά και την προγραμματισμένη του παρουσία στο τουρνουά.

Απήλαυσε τις τελευταίες στιγμές, μοίρασε τις ρακέτες του στον κόσμο, αποθεώθηκε, ενώ και ο Ρότζερ Φέντερερ έγινε ένας από αυτούς που απέτισαν φόρο τιμής.

Ο Ελβετός σταρ, μέσω social media, έστειλε το μήνυμά του στον Παγδατή:

«Είσαι τρομερός, Μάρκο, ήσουν σπουδαίος για το τένις. Σε ευχαριστούμε, από ένα θαυμαστή...»!

You are the man Marcos,

You have been so great for Tennis.

Thank you

from a fan

RF https://t.co/9eSKgMHf34

— Roger Federer (@rogerfederer) July 4, 2019