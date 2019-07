O underarm άσος του Κύργιου στον Nadal (vid)

Ο Νικ "στρίμωξε" τον Ράφα αλλά έχασε δυο σετ στο τάι μπρέικ και μαζί και τον αγώνα.

Στην διάρκεια του παιχνιδιού δεν ξέχασε και τα κόλπα του. Μπορεί να μην πέτυχε πόντο χωρίς να βλέπει αλλά πήρε έναν underarm άσο από τον Ναδάλ.

Το κοινό τον αποθέωσε ενώ μέρος του εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του γιατί απέναντι του ήταν ο Ναδάλ.

When Centre Court met the underarm ace...

We all knew this was coming, didn’t we?#Wimbledon | @NickKyrgios pic.twitter.com/0gzovjH4bp

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019