Τις ρακέτες, την πετσέτα του αλλά και όλα τα προσωπικά του αντικείμενα μοίρασε στους θεατές μετά από τον τελευταίο αγώνα της καριέρας του ο Μάρκος Παγδατής.

Ο Κύπριος επέστρεψε την αγάπη που πήρε στον κόσμο και ειδικά στους θεατές του Wimbledon που πάντα τον υποστήριζαν.

Leaving it all out on court - quite literally

Marcos Baghdatis hands out a few souvenirs to his gathered fans #Wimbledon pic.twitter.com/O03DcT1uLz

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019