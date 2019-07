Η πιο ωραία... σκηνή της ημέρας στο Wimbledon διαδραματίστηκε την Πέμπτη μετά από την πρόκριση της Σερένα Ουίλιαμς στον 3ο γύρο.

Μετά από τη νίκη της η Αμερικανίδα που έχει κερδίσει 7 φορές τον τίτλο πλησιάζοντας στην εξέδρα ένας γηραιός κύριος της ζήτησε ένα αυτόγραφο.

Η Σερένα το υπέγραψε και στη συνέχεια πήρε το κινητό τηλέφωνο και έβγαλε και selfie μαζί του!

Always time for the fans #Wimbledon | @serenawilliams pic.twitter.com/ejXlFjRNgz

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019