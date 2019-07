Με ανατροπή η Σερένα Ουίλιαμς κέρδισε με 2-6, 6-2, 6-4 την 18χρόνη Κάγια Ζουβάν και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Η σπουδαία Αμερικανίδα που έχει 7 τίτλους δεν έπεσε θύμα έκπληξης όπως η Αντζελίκ Κέρμπερ από την οποία είχε χάσει στον περσινό τελικό και συνεχίζει στο δρόμο για το 8ο!

Η Σερένα έχει 19 συμμετοχές στο Wimbledon και στις 19 έχει προκριθεί στον 3ο γύρο!

Ο αγώνας κράτησε 1.34'. Η Σερένα είχε 24-12 winners, 80-73 πόντους και 26-23 αβίαστα λάθη.

Her 105th match at #Wimbledon is a winning one.@serenawilliams is pushed all the way by 18-year-old Youth Olympics gold medallist Kaja Juvan to advance to the third round pic.twitter.com/qi8xr6PyLv

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019