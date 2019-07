Στον 3ο γύρο του Wimbledon σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια μετά από 2.08΄ ηττήθηκε με 6-3, 6-7 (1), 6-2 από το Νο8 του κόσμου Ελίνα Σβιτολίνα πληρώνοντας τα λάθη της.

Η Σάκκαρη είχε 48 ένατι 27 αβίαστα λάθη και 6-2 διπλά λάθη. Η Μαρία είχε 17-16-15 αβίαστα ανά σετ και ενώ είχε τις δυνατότητες να διεκδικήσει τη νίκη δεν μπόρεσε στα κρίσιμα σημεία ν' αποφύγει τα λάθη.

Συνολικά η Σάκκαρη είχε 35-15 winners και 3/7 μπρέικ πόιντ έναντι 7/12 της αντιπάλου της.

Η Ουκρανή εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μαρίας είχε σταθερή απόδοση και παρά και τον τραυματισμό της στο 3ο σετ έφτασε στη νίκη.

Ανατροπή με λάθη της Σάκκαρη!

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε εξαιρετικά αλλά στη συνέχεια έπαθε μπλακ άουτ. Η Μαρία θα φτάσει στο 3-1 με μπρέικ αλλά δεν θα κερδίσει ξανά γκέιμ στον αγώνα.

Η Σβιτολίνα θα εκμεταλλευτεί τα δυο διπλά λάθη της Σάκκαρη και θα μειώσει σε 3-2 με μπρέικ ενώ χωρίς να χάσει πόντο θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Δεν μπορεί να "αντισταθεί" η Μαρία και "τρώει" και 2ο μπρέικ για το 3-4. Το 3-5 θα έρθει χωρίς να πάρει πόντο η Σάκκαρη και η Ουκρανή θα φτάσει εύκολα στο 3-6 σε 36΄.

Τα αβίαστα λάθη είναι 17-6 για την Σάκκαρη και τα διπλά λάθη 4-0! Βέβαια είχε 12-5 winners η Μαρία.

Έσβησε 2 ματς πόιντ και θριάμβευσε!

Το ξεκίνημα της Σάκκαρη στο 2ο είναι εκπληκτικό. Με μπρέικ φτάνει στο 0-1 και με νέο μπρέικ στο 0-3!

Η Σβιτολίνα μειώνει σε 1-3 με μπρέικ και στη συνέχεια θα κάνει το 2-3. Το 6ο γκέιμ ήταν καθοριστικό.

Η Σάκκαρη παρά τα 2 διπλά λάθη θα ανατρέψει την κατάσταση και θα κάνει το 2-4 αλλά στη συνέχεια η Ουκρανή θα μείωσει σε 3-4.

Χωρίς να χάσει πόντο η Μαρία θα φτάσει στο 3-5 αλλά η Σβιτολίνα θα μειώσει σε 4-5 και θα φτάσει στο 5-5 με μπρέικ!

Η Σβιτολίνα κερδίζει και 3ο σερί γκέιμ για να φτάσει στο 6-5 αλλά η Σάκκαρη θα "σβήσει" δυο ματς πόιντ και θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Σάκκαρη κάνει... πάρτι και με 7-1 ισοφαρίζει σε 1-1 στα σετ!

Πάλεψε αλλά έμεινε στο φινάλε...

Στο 3ο σετ η Σάκκαρη ανοίγει τα γκέιμ (0-1) αλλά η Σβιτολίνα ισοφαρίζει σε 1-1.

Η Σβιτολίνα με μπρέικ θα κάνει το 2-1 και χωρίς να δώσει πόντο στη Σάκκαρη θα φτάσει στο 3-1.

Με το ίδιο νόμισμα η Σάκκαρη "πληρώνει" την Σβιτολίνα και μειώνει σε 3-2.

Η Σάκκαρη θα έχει δυο ευκαιρίες για μπρέικ στο 6ο γκέιμ αλλά η αντίπαλος της θα κάνει το 4-2.

Με μπρέικ έφτασε στο 5-2. Στο 8ο γκέιμ η Σάκκαρη "σβήνει" έξι ματς πόιντ αλλά χάνει τελικά με 6-2 και με 2-1 σετ τον αγώνα.

Η Σβιτολίνα είχε 99 πόντους έναντι 91 της Σάκκαρη.

Fourth round @ElinaSvitolina equals her best run at #Wimbledon by beating Maria Sakkari 6-3, 6-7(1), 6-2 on No.3 Court pic.twitter.com/QHiKVhQ4bh

— Wimbledon (@Wimbledon) 5 Ιουλίου 2019