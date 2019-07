Για τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του Ράφα Ναδάλ μίλησε ο κορυφαίος προπονητής Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι στο Wimbledon για άλλη μια χρονιά για να δει τους κορυφαίους αγώνες και είχε την ευκαιρία να μιλήσει και για τον... ποδοσφαιριστή Ναδάλ.

Ο θείος του έπαιζε ποδόσφαιρο στη Μαγιόρκα και τη Μπαρτσελόνα και ο Ράφα όταν ήταν μικρός ήταν ποδοσφαιριστής αλλά τον κέρδισε, ευτυχώς, το τένις.

«Χαίρομαι που δεν έγινε, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει φανταστικός ποδοσφαιριστής. Ξέρω ότι μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, με τη φυσική του κατάσταση, τη νοοτροπία του, τις ικανότητές του. Αλλά τον ευχαριστώ που δεν έγινε και είναι ο τενίστας που είναι», είπε για τον Ναδάλ ο Μουρίνιο.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τον Άντι Μάρεϊ και τη μεγάλη επιστροφή του.

"I think he (Nadal) could also have been a fantastic football player" - Jose Mourinho#Wimbledon pic.twitter.com/SGDIETq0hh

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019