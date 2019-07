Εκτός Wimbledon από τον 2ο γύρο έμεινε η Αντζελίκ Κέρμπερ.

Η Γερμανίδα που είχε κερδίσει τον τίτλο το 2018 έχασε με 2-6, 6-2, 6-1 από την Αμερικανίδα Νο95 Λορέν Ντέιβις.

Αν και η Κέρμπερ ήταν εντυπωσιακή στο 1ο σετ εν συνεχεία η Αμερικανίδα πήρε ... αέρα και έφτασε σε μια πολύ σπουδαία νίκη.

Η Ντέιβις είχε 45-13 winners, 8-5 μπρέικ αλλά και 31-50 αβίαστα λάθη.

Αντίθετα στον 3ο γύρο θα συνεχίσει η Τζο Κόντα που κέρδισε σε 1.10' με 6-3, 6-4 την Σινιάκοβα.

The defending #Wimbledon champion is out!

World No.95 and lucky loser Lauren Davis beats Angelique Kerber coming from a set down to win 2-6 6-2 6-1

Upset of The Championships? pic.twitter.com/Qf9c26a54I

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019