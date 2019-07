Για 17η φορά σε 21 χρόνια ο Ρότζερ Φέντερερ θα παίξει στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Ο Ελβετός που έχει κερδίσει 8 φορές το τουρνουά κέρδισε με 6-1, 7-6 (3), 6-2 τον Άγγλο Κλαρκ ο οποίος πάλεψε στο 2ο σετ το έφτασε στο τάι μπρέικ αλλά δεν κατάφερε παρά να χάσει...

Το παιχνίδι κράτησε 1.37' και ο Φέντερερ είχε 10-1 άσους, 98-61 πόντους και 46-16 winners.

Είχε επίσης 4/5 μπρέικ ποιντ και ο αντίπαλος του δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ σε μπρέικ.

Ο Φέντερερ έχει πλέον τόσες παρουσίες στον 3ο γύρο όσες και ο Τζίμι Κόνορς.

Federer marches on...@rogerfederer equals Jimmy Connors’ Open era record of 17 third round appearances in the men’s singles at #Wimbledon pic.twitter.com/9gaOJRFwUq

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019