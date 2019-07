Μπορεί η συμπατριώτισσα του Ναόμι Οσάκα να αποκλείστηκε πρόωρα αλλά ο Κέι Νισικόρι συνεχίζει στο Wimbledon.

Ο Ιάπωνας τενίστας που είναι στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-4, 6-4, 6-0 τον Νορί και προκρίθηκε για 7η φορά σε 11 συμμετοχές στον 3ο γύρο.

Στη συνέχεια για να φτάσει στους "16" θα παίξει με τον Τζόνσον που απέκλεισε με 3-2 τον Ντε Μινόρ.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.48' και ο Νισικόρι κέρδισε 90 έναντι 54 πόντων.

