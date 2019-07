Στον 3ο γύρο του Wimbledon συνεχίζουν η Άσλεϊ Μπάρτι και η Πέτρα Κβίτοβα.

Η τενίστρια από την Αυστραλία που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε σε 55' με 6-1, 6-3 την Άλισον Φαν Ούιτβανκ και θα παίξει με την Νταρτ.

Από την άλλη η Πέτρα Κβίτοβα που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού της που είχε πριν από το τουρνουά επικράτησε με 7-5, 6-2 της Μλαντένοβιτς και είναι και εκείνη στον γύρο των "32".

Στον 3ο γύρο συνεχίζει και η Αμερικανίδα Στέφενς που επικράτησε με 6-0, 6-2 της Γουανγκ σε 54'.

A career-best run keeps on getting better @harriet_dart beats Beatriz Haddad Maia to reach the third round - where she'll meet world No.1 Ash Barty #Wimbledon pic.twitter.com/9jMd2BCUu9

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019