Είναι η νεότερη παίκτρια μετά από το 1991 που είναι στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Απέκλεισε στον 1ο γύρο την μυθική Βένους Ουίλιαμς και είναι ήδη στον 3ο γύρο.

Είναι μόλις 15 ετών, είναι από τις ΗΠΑ, θαυμάζει την Σερένα Ουίλιαμς και ήθελε μια... συνάντηση, που είχε με τον Φέντερερ.

Η Κόκο Γκάουφ είναι το πρόσωπο του φετινού Wimbledon και αυξάνει συνεχώς τους θαυμαστές της.

Ζει το όνειρο της ...

at the ready!@CocoGauff meets some fans!

#Wimbledon pic.twitter.com/zf8wBTsWkI

— WTA (@WTA) 4 Ιουλίου 2019