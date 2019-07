Ο Αυστραλός τενίστας, έδειχνε ξεκάθαρα πως δεν είχε καμία όρεξη να παίξει στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, επέδειξε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και η νίκη για τον Τζο – Γουίλφριντ Τσονγκά (2-6 1-6 4-6), έγινε η πιο γρήγορη σε αγώνα ανδρών από το 2004.

Τότε, ο Ρότζερ Φέντερερ είχε νικήσει τον Αλεχάντρο Φάλα σε 54 λεπτά!

Ο Τόμιτς, τιμωρείται με πρόστιμο για δεύτερη φορά σε μια τριετία και ουσιαστικά δεν θα του δοθεί το μπόνους της συμμετοχής του στο Wimbledon (45.000 λίρες).

At least umpire Mohamed Lahyani is keeping everyone amused in the Tsonga v Tomic match pic.twitter.com/OAk8jl7KiB

— Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) July 2, 2019