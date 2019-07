Στον 3ο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Κόκο Γκάουφ.

Η 15χρόνη Αμερικανίδα που κέρδισε την Βένους Ούιλιαμς στον 1ο γύρο συνέχισε τα... θαύματα της και στον 2ο.

Κέρδισε με 6-3, 6-3 σε 1.09 την Μαγκνταλένα Ριμπαρίκοβα η οποία είχε φτάσει έως τους "4" το 2017.

Η Γκαούφ κέρδισε 61 έναντι 42 πόντους, είχε 10-23 αβίαστα λάθη αλλά και 18-15 winners.

Στον 3ο γύρο θα παίξει με την Hercog.

Για την ιστορία η 15χρόνη είναι η νεότερη που θα παίξει σε 3ο γύρο Grand Slam τα τελευταία 23 χρόνια.

Το 1996 η Κουρνίκοβα είχε παίξει στους "16" του US Open ενώ η Καρπιάτι στα 15 της, to 1991, είχε παίξει στα ημιτελικά στο Wimbledon.

The journey continues…

15-year-old @CocoGauff beats former #Wimbledon semi-finalist Magdalena Rybarikova in straight sets to book her place in the third round pic.twitter.com/60juztgXej

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2019