Με συνοπτικές διαδικασίες και σε 1.33΄ ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 6-3, 6-2, 6-2 τον Ντένις Κούντλα και προκρίθηκε για 14η φορά στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Ο περσινός νικητής τη μόνη χρονιά που δεν τα είχε καταφέρει ήταν το 2008 όταν και είχε ... σταματήσει στον 2ο γύρο.

Επόμενος αντίπαλος για τον Σέρβο θα είναι την Παρασκευή ο Χούρκατς.

A step closer to a fifth #Wimbledon title.

Last year’s champion @DjokerNole is a comfortable second round winner over Denis Kudla pic.twitter.com/ddEPCSCgbn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2019