Τρεις ώρες και 42' χρειάστηκε ο Φερντάντο Βερντάσκο να αποκλείσει με 4-6, 4-6, 7-6 (3), 6-3, 6-4 τον Κάιλ Έντμουντ από το Wimbledon.

Ο ... βετεράνος Ισπανός βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ από τον Άγγλο αλλά πήρε 3 σερί σετ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο.

Ο Βερντάσκο είχε 16-5 άσους και 55-40 winners. Οι πόντοι ήταν 158-142 υπέρ του Ισπανού ενώ πρώτος σε αβίαστα λάθη ήταν ο Άγγλος με 48 (36).

Από την άλλη ο Κάρεν Κατσάνοφ (Νο10) μετά από 2.44 άφησε εκτός συνέχειας τον Φελιτσιάνο Λόπεθ.

Ο Ισπανός που κέρδισε πρόσφατα το Queen's προηγήθηκε με 6-4 αλλά ηττήθηκε με 6-4, 7-5, 6-4 και έτσι ο Ρώσος συνεχίζει στο τουρνουά.

