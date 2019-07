Την Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο επέλεξε ο Νικ Κύργιος για να προετοιμαστεί για το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ελληνοαυστραλός έκανε εξάσκηση με την συμπατριώτισσα του Ναδάλ και δείχνει να είναι έτοιμος...

Για την ιστορία στα 6 παιχνίδια που έχουν παίξει έχουν από 3 νίκες και ο Νικ έχει 1/1 στο Wimbledon.

Ο αγώνας της Πέμπτης είναι 3ος στο κεντρικό court και θα ξεκινήσει μετά από τις 18:30.

.@CarlaSuarezNava takes to the @Wimbledon practice courts with @NickKyrgios!

The Spaniard getting ready to face Parmentier in the second round!#ItTakesWTA pic.twitter.com/M78hgvpGgK

— WTA (@WTA) 3 Ιουλίου 2019