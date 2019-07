Τα θαυμαστά έργα του Τόμας Φαμπιάνο συνεχίζονται στο Wimbledon.

Ο Ιταλός αφού απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στα 5 σετ στον 1ο γύρο κέρδισε την Τετάρτη πάλι στα 5 σετ τον Ίβο Κάρλοβιτς.

Ο κοντός... κέρδισε τον ψηλό που έχει ξεπεράσει τα 40 χρόνια και συνεχίζει στον 3ο γύρο.

Το παιχνίδι κράτησε 3.06 και ο Φαμπιάνο κέρδισε με 6-3, 6-7 (6), 6-3, 6-7 (4), 6-4.

Ο Ιταλός είχε 160-145 πόντους και 2-0 μπρέικ.

Από την άλλη ο πιο έμπειρος Κάρλοβιτς είχε 38-9 άσους αλλά και 33-13 αβίαστα λάθη.

10 sets later @tommyfabbi matches his best Grand Slam result.

@Wimbledon pic.twitter.com/Gwmf5ZsR2k

— ATP Tour (@ATP_Tour) 3 Ιουλίου 2019