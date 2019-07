Για 2η συνεχή χρονιά προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Wimbledon η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα (No3) τενίστρια κέρδισε με 6-0, 6-4 την Μόνικα Πουίγ και έτσι θα συνεχίσει στον 3ο γύρο όπου θα παίξει με την Hsieh.

Το Wimbledon δεν είναι και το... καλύτερο Grand Slam για την Πλίσκοβα αφού η κορυφαία της διάκριση είναι ο 4ος γύρος το 2018.

Αντίθετα έχει παίξει σε τελικό στο US Open και σε ημιτελικό στο Australian Open και στο Roland Garros.

There’s no stopping @KaPliskova when she’s in this kind of form

The Czech advances to the third round, beating Monica Puig 6-0, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/CBfWj14CvD

— Wimbledon (@Wimbledon) 3 Ιουλίου 2019