Εκτός συνέχειας έμεινε από τον 2ο κιόλας γύρο του Wimbledon ο Σταν Βαβρίνκα.

Ο Ελβετός ηττήθηκε με 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6 από τον 21χρόνο Αμερικανό Οπέλκα σε 3.13' και αποχαιρέτησε πρόωρα το Λονδίνο.

Για ακόμη μια φορά το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό και αν και ο Βαβρίνκα προηγήθηκε με 2-1 έχασε...

Στα 5 σετ και οι 2 τενίστες έκαναν από 2 μπρέικ και ο Βαβρίνκα είχε 156 πόντους έναντι 151 του Οπέλκα.

Οι winners ήταν 59-44 υπέρ του Ελβετού ενώ τα αβίαστα λάθη ήταν 30-38 για τον Βαβρίνκα.

A best Grand Slam result for @ReillyOpelka.

The will meet Robin Haase or Milos Raonic for a spot in the Round of 16. #Wimbledon

@Wimbledonpic.twitter.com/THKUWhDltR

— ATP Tour (@ATP_Tour) 3 Ιουλίου 2019