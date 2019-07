Με το Νο8 του κόσμου, την Ελίνα Σβιτολίνα, θα παίξει την Παρασκευή (5/7) η Μαρία Σάκκαρη στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Η Ουκρανή τενίστρια ήταν τυχερή στο παιχνίδι της με την Μαργαρίτα Γκασπαριάν.

Η τενίστρια από τη Ρωσία προηγήθηκε με 1-0 (7-5) και ενώ πάλευε για να πάρει και το 2ο σετ είχε κράμπες και αναγκάστηκε να αποσυρθεί ενώ ήταν πίσω με 6-5 στο 2ο.

Στο Wimbledon η 25χρόνη Σβιτολίνα έχει φτάσει έως τους "16" το 2017 ενώ πέρσι είχε αποκλειστεί στον 1ο γύρο.

Είναι μια πολύ έμπειρη παίκτρια που έχει 13 τίτλους καριέρας και 4 προκρίσεις στα προημιτελικά σε Grand Slam.

Οι δυο τενίστριες δεν έχουν παίξει ξανά...

Touching scenes on No.3 Court as Margarita Gasparyan is forced to retire through injury against Elina Svitolina...#Wimbledon pic.twitter.com/0xlFCU9L52

— Wimbledon (@Wimbledon) 3 Ιουλίου 2019