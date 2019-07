Έτοιμοι για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης (4/7) είναι ο Νικ Κύργιος και ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός και ο Ελληνοαυστραλός θα παίξουν για ένα εισιτήριο στον 3ο γύρο του Wimbledon και την Τετάρτη προπονήθηκαν σε διπλανά κορτ.

Η "μάχη" τους έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του πλανήτη και όλοι περιμένουν να δουν αντιδράσεις Κύργιου και φυσικά εάν θα καταφέρει να κάνει το 4-3 στις νίκες του μ' αντίπαλο τον Ναδάλ.

@RafaelNadal and @NickKyrgios practising next to each other...

Excited for tomorrow’s match?#Wimbledon pic.twitter.com/j1iO5OHjel

— ATP Tour (@ATP_Tour) 3 Ιουλίου 2019