Με το... δεξί ξεκίνησε στο Wimbledon η Σερένα Ουίλιαμς.

Η Αμερικανίδα κέρδισε με 6-2, 7-5 την Ιταλίδα Μοντικόνε στον 1ο γύρο και θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα Πλίσκοβα-Γιούβαν στον 2ο.

Αυτή ήταν η 93η της σε 19 συμμετοχές στο Wimbledon και είναι η μοναδική που μπορεί να ξεπεράσει μετά από την Ναβρατίλοβα το ... μαγικό 100!

Η Σερένα έχει 7 τίτλους στο τουρνουά και το 2018 είχε φτάσει έως τον τελικό.

Τον αγώνα της Σερένα παρακολούθησε και η δούκισσα Κάθριν Μίντλετον.

Off to a flying start in the first round.

Will 2019 be the year @serenawilliams wins her eighth #Wimbledon women’s singles title? pic.twitter.com/XVQxSAdVLB

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019