Κάποτε κέρδιζαν τον τίτλο στο Λονδίνο και τώρα το 2019 μένουν εκτός από τον 1ο γύρο.

Τα χρόνια πέρασαν και οι συνθήκες άλλαξαν. Η Μαρία Σαράποβα αν και κέρδισε το 1ο σετ έχασε με 4-6, 7-6 (4), 5-0 αφού αποσύρθηκε στο 3ο σετ στον 1ο γύρο.

Αντίπαλος της η Γαλλίδα Pauline Parmentier που θα συνεχίσει στον 2ο γύρο.

Εκτός συνέχειας έμεινε και η Γκαρμπίνε Μουγκουρούζα η οποία έχασε με 6-4, 6-4 από την Βραζιλιάνα Μάια.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει η Τζο Κόντα αλλά και η δις νικήτρια Πέτρα Κβίτοβα.

Starting as she means to go on... Two-time #Wimbledon champion @Petra_Kvitova is into the second round after beating Ons Jabeur pic.twitter.com/rW3uNKDnsy — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019