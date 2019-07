Την εντυπωσιακή της πορεία στα Grand Slam συνεχίζει η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η τενίστρια από την Αυστραλία που κέρδισε το Roland Garros και είναι πλέον στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-4, 6-2 την Κινέζα Ζενγκ και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Wimbledon.

Η Μπάρτι που είναι από τα φαβορί για τον τίτλο θα παίξει την Πέμπτη με την Άλισον Φαν Ούιτβανκ η οποία απέκλεισε με 6-4, 4-6, 2-6 την Κουζνέτσοβα.

Στον 2ο γύρο προκρίθηκε και η περσινή νικήτρια Αντζελίκ Κέρμπερ η οποία κέρδισε με 6-4, 6-3 την επίσης γερμανίδα Τατιάνα Μαρία.

