Εκτός Wimbledon είναι ήδη από τον 1ο γύρο τρεις από τους έξι παίκτες του top-6 της παγκόσμιας κατάταξης!

Μετά από το Νο6, Στέφανο Τσιτσιπά, το Νο5 Αλεξάντερ Ζβέρεφ που αποκλείστηκαν την Δευτέρα, την Τρίτη έμεινε εκτός συνέχειας και ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και έφτασε έως τον τελικό του Roland Garros έχασε με 7-6 (4), 6-7 (1), 3-6, 0-6 από τον Αμερικανό Σαμ Κιουρέι και θα επιστρέψει νωρίς στην πατρίδα του.

Ο Τιμ συνέχισε την κακή παράδοση στο Λονδίνο ενώ ο αντίπαλος του δείχνει πως είναι καλός στο τουρνουά αφού έχει φτάσει το 2017 στα ημιτελικά.

The No.5 seed goes out…

semi-finalist Sam Querrey defeats Dominic Thiem in the first round at #Wimbledon 6-7(4) 7-6(1), 6-3, 6-0 pic.twitter.com/FieveEd767

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019