Έτοιμος για τη ... μάχη της Πέμπτης με τον Ναδάλ είναι ο Νικ Κύργιος.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κέρδισε με 7-6 (4), 3-6, 7-6 (10), 0-6, 6-1 τον Τζόρνταν Τόμπσον και θα περιμένει τον Ναδάλ να κερδίσει σε λίγη ώρα για να τον συναντήσει στο 2ο γύρο του Wimbledon.

Φυσικά για ένα ακόμη παιχνίδι δεν απέφυγε... να πανηγυρίσει χωρίς να έχει κερδίσει το γκέιμ, έκανε... γύρο θριάμβου αλλά δεν πέταξε τη ρακέτα στο κοινό όμως στο Queen's.

Το παιχνίδι κράτησε 3 ώρες και 26' αφού είχε 2 σετ που πήγαν στο τάι μπρέικ και ο Κύργιος αν και έχασε το 4ο με 6-0 πήρε άνετα το τελευταίο και προκρίθηκε.

Τρελά... είναι και τα στατιστικά του. Ο Κύργιος είχε 51 αβίαστα και ο Αυστραλός 31! Ο Νικ είχε 6-3 διπλά λάθη. Ο Κύργιος είχε 23 άσους και 12 ο αντίπαλος του ενώ οι πόντοι ήταν 151-160 υπέρ του Τόμπσον.