Στο Wimbledon η δούκισσα του Κέιμπριτζ (pic-vid)

Στο Wimbledon βρέθηκε η δούκισσα του Κέιμπριτζ Κάθριν Μίντλετον.

Η δούκισσα επέλεξε να πάει στο Court 14 για να δει αγώνες τένις μαζί με την πρώην τενίστρια Άν Κιόθαβονγκ και την Κέιτι Μπάουλτερ και είδαν τον αγώνα της Βρετανίδας Χάριετ Νταρτ με την Αμερικανίδα Κριστίνα Μακχέιλ.

Φυσικά θα πάει ξανά στο Wimbledon για τους σπουδαιότερους αγώνες που ακολουθούν.

