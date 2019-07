Έκπληξη στο Wimbledon, εκτός ο Ζβέρεφ (vid)

Δεν ήταν μόνο ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έπεσε θύμα έκπληξης στον πρώτο γύρο του Wimbledon.

Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ αποχαιρέτησε νωρίς ακόμα ένα Grand Slam, αφού ηττήθηκε από τον Γίρι Βέσελι με 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ηττήθηκε στον 1ο γύρο του Wimbledon ο Γερμανός.

Ο Ζβέρεφ ήταν στο Νο. 6 του ταμπλό, ενώ έχει μόνο δυο προημιτελικούς σε Grand Slam, στο Roland Garros το 2018 και το 2019.

Another upset!

World No.108 @jiri_vesely sends home No.6 seed Alexander Zverev in the first round after coming back from a set down to win 4-6, 6-3, 6-2, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/Qqq4pp8bHJ

— Wimbledon (@Wimbledon) 1 Ιουλίου 2019