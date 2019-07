H 1η Ιουλίου 2019 θα περάσει στην ιστορία του Wimbledon.

Δυο παίκτες του top-6 στους άνδρες (Τσιτσιπάς-Ζβέρεφ) και το Νο2 (Οσάκα) στις γυναίκες έμειναν εκτός από τον 1ο γύρο στο Λονδίνο.

Μα το μεγαλύτερο θαύμα συντελέστηκε αργότερα.

Η 15χρόνη Κοκό Γκοφ κέρδισε με 6-4, 6-4 την 39χρόνη Βένους Γουίλιαμς και την απέκλεισε.

Η Γκοφ έδινε τον πρώτο αγώνα της στο Wimbledon και η Βένους που έπαιξε πρώτη φορά το 1997 ίσως να έδωσε το τελευταίο της παιχνίδι.

Μάλιστα. Η νεότερη αθλήτρια που προκρίθηκε από τα προκριματικά στο ταμπλό κέρδισε σε 1.19' το "είδωλο" της μια παίκτρια που έχει κερδίσει 11 φορές το Wimbledon (5-6).

H γεννημένη το 1980 Βένους κέρδισε το 1ο της Grand Slam το 2000 δηλαδή 4 χρόνια πριν γεννηθεί στις ΗΠΑ η Γκοφ.

Η νεαρή αθλήτρια, που είναι το πρόσωπο της ημέρας στο Wimbledon, είπε: "Είναι η πρώτη φορά που φώναξα μετά από έναν αγώνα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πως να το εξηγήσω. Ζω το όνειρο μου. Είπα ευχαριστώ στην Βένους. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εκείνη. Πάντα ήθελα να της το πω».

Η Βένους από την πλευρά της έδωσε συγχαρητήρια και παραδέχτηκε την αξία της Γκοφ.

Στο ιστορικό παιχνίδι η νεαρή είχε 8 αβίαστα λάθη και η "παλιά" είχε 26 ενώ πέτυχε 3 μπρέικ και το "είδωλο" της μόλις 1.

Εκεί στην εξέδρα ήταν και οι γονείς της περήφανοι... Ένα αστέρι μόλις γεννήθηκε... Είναι η νεότερη από το 1991 και έπειτα που κερδίζει στον 1ο γύρο.

Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019