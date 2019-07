Αποκλείστηκε η Οσάκα, συνεχίζει η Χάλεπ (vids)

Θύμα έκπληξης έπεσε από τον 1ο γύρο του Wimbledon η Ναόμι Οσάκα.

Η Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης συνέχισε τις άσχημες εμφανίσεις της και ηττήθηκε με 7-6 (4), 6-2 από την Γιούλια Πουτίντσεβα από το Καζακστάν η οποία είναι στο Νο39.

Από την άλλη η Σιμόνα Χάλεπ με 6-4, 7-5 την Σάνοβιτς και συνεχίζει... Δύσκολο έργο είχε και η Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο3). Κέρδισε με 6-2, 7-6 (4) την Κινέζα Ζου η οποία ήταν εξαιρετική στο 2ο σετ.

Στους άνδρες ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ στα 18 του προκρίθηκε για πρώτη φορά σε 2ο γύρο σε Grand Slam αφού κέρδισε με 5-7, 6-2, 6-4, 6-3 τον συμπατριώτη του (Καναδό) Πόσπισιλ.

Με νίκες ξεκίνησαν ο Σταν Βαβρίνκα και ο Κέβιν Άντερσον.

"The biggest win of her career"@PutintsevaYulia upsets world No.2 Naomi Osaka 7-6(4), 6-2 on Centre Court to book her second round spot #Wimbledon pic.twitter.com/PQQYpFsQqu — Wimbledon (@Wimbledon) 1 Ιουλίου 2019

First main draw Grand Slam victory @felixtennis battles back from a set down to beat fellow Canadian Vasek Pospisil 5-7, 6-2, 6-4, 6-3 in the first round of #Wimbledon#JoinTheStory pic.twitter.com/EQvco6RAn3 — Wimbledon (@Wimbledon) 1 Ιουλίου 2019