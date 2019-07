Με το... δεξί ξεκίνησε τους αγώνες του στο Wimbledon ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε σε 2.02 με 6-3, 7-5, 6-3 τον Γερμανό Φίλιπ Κολσράιμπερ και προκρίθηκε στον 2ο γύρο.

Αυτή ήταν η 8η συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά αφού το 2018 το είχε κερδίσει με 7-0.

Επίσης αυτή είναι η 15η (15-0) νίκη του Σέρβου στον 1ο γύρο.

No grass court preparations, no problem @DjokerNole defeats Philipp Kohlschreiber 6-3, 7-5, 6-3 to progress to the second round at #Wimbledon pic.twitter.com/lLJKnIkits

