Φίλοι από... παλιά. Αδέλφια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σίγουρα θα νιώσει περίεργα στο αντίο του που θα έρθει σε λίγες ώρες ή σε λίγες ημέρες.

Ο Έλληνας τενίστας φωτογραφήθηκε στο Λονδίνο μαζί με τον φίλο του Μάρκο Παγδατή ο οποίος θα παίξει για τελευταία φορά σε τουρνουά στο Wimbledon και δηλώνει πως είναι χαρούμενος που είναι κοντά σ' αυτόν τον χαμογελαστό τύπο.

Α, τον λατρεύει κιόλας και το φωνάζει.

"Your father is waiting for you."

Stef & Marcos crackin' jokes at @wimbledon

