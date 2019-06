Ένα ωραίο πάρτι διοργάνωσε η WTA στο Λονδίνο με αφορμή το Wimbledon.

Οι καλύτερες και ωραιότερες τενίστριες στον κόσμο ήταν εκεί, φωτογραφήθηκαν και πέρασαν όμορφα, αλλά την παράσταση έκλεψαν δυο... μεγάλες κυρίες του τένις.

Η Κρις Έβερτ και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα που έχει κερδίσει και 9 φορές το Wimbledon.

Οι δυο τους είχαν διάθεση να παίξουν με το φακό και να δώσουν συμβουλές στις νεότερες.

Η Ναβρατίλοβα μάλιστα βράβευσε την Έβερτ!

