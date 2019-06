Στα κέφια της είναι η Σερένα Ουίλιαμς η οποία αν και φτάνει στα 38 της χρόνια συμμετέχει ακόμη στο Wimbledon και είναι μάλιστα από τα φαβορί για να το κατακτήσει.

Η σπουδαία Αμερικανίδα τενίστρια μάλιστα θέλει να συμμετάσχει και στο διπλό μικτό και επειδή ο Άντι Μάρεϊ ψάχνει συμπαίκτρια είπε να του τονίσει ότι είναι διαθέσιμη!

Η Σερένα τόνισε πως είναι καλύτερα και έχει την όρεξη να παίξει και στο μικτό μαζί με τον Μαρεϊ. Ο ίδιος δεν έχει βέβαια αποφασίσει αφού έχει πολλές προτάσεις.

Θα ήταν σπουδαίο να δούμε αυτό το δίδυμο στο Wimbledon.

"I'm available. We just have to wait and see"@serenawilliams isn't ruling out partnering @andy_murray in the mixed doubles#Wimbledon pic.twitter.com/yljPGKGsgL

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2019