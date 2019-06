Το πιο... ωραίο ζευγάρι του 1ου γύρου στο ταμπλό των γυναικών στο Wimbledon είναι αυτό της Κόκο Γκοφ και της Βένους Ουίλιαμς.

Η 15χρόνη που είναι η νεότερη στην ιστορία που εξασφάλισε πρόκριση από τα προκριματικά στο ταμπλό θα παίξει με την 39χρόνη Βένους η οποία θα μπορούσε να είναι μαμά της.

Η Βένους έχει κερδίσει 5 φορές στο παρελθόν το Wimbledon αλλά είναι στο τέλος της καριέρας της.

Ενδιαφέρον στον 1ο γύρο είναι το ζευγάρι της Οσάκα με την Πουτίντσεβα ενώ το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης θα παίξει με την Ζενγκ.

Στον 4ο γύρο η Βοζνιάκι ίσως παίξει με την Οσάκα. Στα προημιτελικά τα ζευγάρια μπορεί να είναι τα παρακάτω: Μπάρτι-Κέρμπερ, Σβιτόλινα-Πλίσβοκα, Κβίτοβα-Μπέρτενς, Χάλεπ-Οσάκα.

"They're the reason I wanted to pick up a tennis racket"

After coming through Qualifying, @CocoGauff now has the chance to face one of her idols... #Wimbledon pic.twitter.com/20iqy8zYgj

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2019