Ιστορία έγραψε στο Wimbledon και φέτος η Κόκο Γκοφ.

Η Αμερικανίδα που είχε κατακτήσει το 2018 τον τίτλο στα Juniors εξασφάλισε με τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια την είσοδο της στο κυρίως ταμπλό το 2019!

Είναι μόλις 15 ετών και 122 ημερών και είναι η νεότερη στην open era που θα παίξει στο κυρίως ταμπλό.

Θα είναι το 1ο της Grand Slam και αξίζει να σημειώσουμε ότι πήρε wild card για τα προκριματικά.

Για να πάρει το εισιτήριο για το ταμπλό κέρδισε την Πέμπτη με 6-1, 6-1 την Βελγίδα Γκρέις Μίνεν.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2009 είχε συμμετάσχει και η επίσης 15χρόνη Λάουρα Ρόμπσον αλλά όχι μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών.

Remember the name.

Aged 15 years and 122 days, America’s @CocoGauff becomes the youngest #Wimbledon qualifier in the Open Era after beating Greet Minnen 6-1, 6-1 pic.twitter.com/PSWlOiRNkB

— Wimbledon (@Wimbledon) June 27, 2019