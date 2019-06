Την Τετάρτη ξεκίνησαν τις προπονήσεις τους στο Wimbledon ο Ρότζερ Φέντερερ και η Σερένα Ουίλιαμς.

Ο Ελβετός με τα 8 Wimbledon και η Αμερικανίδα με τα 7 τράβηξαν όλα τα ... φώτα πάνω τους και όλοι περιμένουν την πρεμιέρα τους.

Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν αλλά και οι δυο παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο και πάντα θέλουν το τρόπαιο.

Οι δυο τους είναι πλέον 37 ετών και είναι... μύθοι για το τένις και το Wimbledon.

Ο Φέντερερ μάλιστα προπονήθηκε και στο court No8 όσα είναι δηλαδή και τα τρόπαια του!

Our eight-time champion is out on Court 8...@rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/iAVr9pNNk4

— Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2019