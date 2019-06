Έτοιμη να επιστρέψει στη δράση είναι η Πέτρα Κβίτοβα.

Η Τσέχα που είχε κερδίσει το Wimbledon το 2011 και το 2014 και είναι πλέον στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης είναι στο Λονδίνο και έως το τέλος της εβδομάδας θα δοκιμάσει εάν θα μπορέσει να παίξει στο Grand Slam.

Το τελευταίο της παιχνίδι ήταν στις 16/5 κόντρα στην Σάκκαρη στη Ρώμη και στη χωμάτινη επιφάνεια όπου είχε εγκαταλείψει... Δεν αγωνίστηκε ξανά έως σήμερα και τώρα όμως πιάνει την ρακέτα και νιώθει πάλι καλά.

Η 29χρόνη έφτασε στον τελικό στο Australian Open αλλά λόγω τραυματισμού δεν αγωνίστηκε στο Roland Garros.

Hello @Wimbledon - I’m back!

Happy to tell you that my arm is improving and I just hit some balls on the beautiful grass for the first time

I'm doing everything I can to be able to compete here but I'll make a final decision later this week. Fingers crossed! pic.twitter.com/bvZmiknV8b

— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) June 25, 2019