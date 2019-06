Wimbledon: Αντίστροφη μέτρηση για τη γιορτή! (vid)

Λίγες ημέρες έμειναν για το πρώτο... χτύπημα στο Wimbledon.

Την 1η Ιουλίου οι κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο θα είναι στο Λονδίνο για να παίξουν και να διακριθούν στο γρασίδι σ' ένα τουρνουά που έχει ξεκινήσει πριν από 2 αιώνες.

Εκεί θα είναι ο "Βασιλιάς" Ρότζερ Φέντερερ που έχει 8 τίτλους και εκεί θα είναι και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα (9) για να εντυπωσιάσει και στα... γεράματα!

Φυσικά θα έχουμε και ελληνικές συμμετοχές, με τον Τσιτσιπά και την Σάκκαρη, και όλοι περιμένουν από τα δυο... παιδιά μας να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους.

Δείτε το video που ανέβασαν οι διοργανωτές και ετοιμαστείτε για... βουτιά στο παρελθόν.

The Championships 2019. Coming soon to a front page near you #JoinTheStory #Wimbledon pic.twitter.com/STpDUDTvQQ

— Wimbledon (@Wimbledon) 10 Ιουνίου 2019