Αντρεέσκου: Η πρώτη κυρία του Καναδά (pics-vid)

Αν και μόλις 19 ετών η Μπιάνκα Αντρεέσκου είναι το πρόσωπο του Καναδά ή καλύτερα το κορίτσι σύμβολο μιας χώρας.

Έφτανε να κερδίσει το US Open απέναντι στην Σερένα Ουίλιαμς ν' ανέβει στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, να κερδίσει 4 εκ δολάρια, για να φτάσει σ' αυτό το σημείο.

Η Μπιάνκα τιμήθηκε από την πολιτεία στον Καναδά. Έχει πλέον την δική της ημέρα και τον δικό της δρόμο. Όλα αυτά λίγες ημέρες μετά από τον θρίαμβο της στη Νέα Υόρκη.

Μπορεί η Αντρέεσκου να παίζει τένις αλλά αγαπάει όλα τα σπορ. Παρακολουθεί χρόνια μπάσκετ και στηρίζει τους Raptors που κέρδισε το πρωτάθλημα στο NBA, βλέπει ποδόσφαιρο, χόκεϊ και όλα τα σπορ.

Είναι παντού και αποδέχεται με χαρά τις προσκλήσεις όλων των ομάδων. Όλες θέλουν την λάμψη της! Εδώ την καλούσαν πριν τον τίτλο τώρα δεν θα την θέλουν;

Earlier tonight, in her first appearance back in Toronto after winning the #BNPPO19, @Bandreescu_ had the exciting opportunity to walk out the @torontofc game ball.

And of course we were there to capture it. #BiancaRising pic.twitter.com/GQOD5DeLL2

— Tennis Canada (@TennisCanada) March 30, 2019