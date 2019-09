Ντε Χέα: «Ο Ναδάλ είναι από άλλο πλανήτη» (pic)

Λίγα λεπτά μετά από τον θρίαμβο του Ράφα Ναδάλ στη Νέα Υόρκη ο Νταβίντ Ντε Χέα έσπευσε να τον συγχαρεί και να του... δηλώσει πως είναι από άλλο πλανήτη.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που είναι φυσικά και μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του έγραψε για τον Ναδάλ:

«Αυτός ο τύπος είναι από άλλο πλανήτη».

This guy is from another planet! @RafaelNadal @usopen pic.twitter.com/z9HMbClp1v

— David de Gea (@D_DeGea) September 9, 2019