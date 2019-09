US Open: Από τα χέρια του Λέιβερ το 19ο στον Ναδάλ (pics &vid)

Σε μια άλλη εποχή πριν από 50 χρόνια ο Ροντ Λέιβερ σταμάτησε την καριέρα του έχοντας κερδίσει 11 τίτλους Grand Slam.

Ο Αυστραλός είναι μύθος όμως γιατί είναι ο μοναδικός που έχει κερδίσει και τους τέσσερις τίτλους όχι σε μια αλλά σε δυο χρονιές.

Τα κατάφερε το 1962 και το 1969 και φυσικά ήταν στη Νέα Υόρκη, 50 χρόνια μετά για να δει από κοντά τους "παλιούς" και τη νέα γενιά του τένις.

Ο Ροντ Λέιβερ ήταν εκείνος που έκανε και την απονομή στον Ράφα!

Congratulations @RafaelNadal, a gutsy victory to claim your 19th Major, 4th @usopen crown and 2nd Slam title this year after the French. Stand tall friend, you are closing in, it was a privilege to present this trophy to you tonight. pic.twitter.com/p6yIzYQULX

— Rod Laver (@rodlaver) September 9, 2019