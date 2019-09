Grand Slam: Φέντερερ (20) - Ναδάλ (19) και η ιστορία συνεχίζεται

Έχουμε ξανά... παιχνίδι. Το 4o US Open του Ράφα Ναδάλ στη Νέα Υόρκη αλλάζει τους συσχετισμούς στην κορυφή της λίστας των αθλητών με τα περισσότερα Grand Slam.

Ο Ρότζερ Φέντερερ παραμένει πρώτος με 20 τίτλους αλλά πλέον ο Ράφα Ναδάλ έχει και τον... απειλεί ανοιχτά με ισοφάριση αρχικά μέσα στο 2020 και στο αγαπημένο του Roland Garros.

Η "αυτοκρατόρια" του 33χρόνου έχει στηθεί από τα 12 Roland Garros και του 38χρόνου κυρίως από τα 8 Wimbledon και τα 6 Australian Open.

Ο Ελβετός κέρδισε το τελευταίο του Grand Slam τον Ιανουάριο του 2018 στη Μελβούρνη και είχε στη συνέχεια τον χαμένο τελικό του Wimbledon το 2019.

Από την άλλη ο Ισπανός έχει 2 Grand Slam τίτλους μέσα στο 2019 σε Παρίσι και Νέα Υόρκη και δείχνει έτοιμος να κάνει την ... υπέρβαση. Στην 3η θέση είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 16 τίτλους.

Τίτλοι και συμμετοχές ανά Grand Slam

Australian Open: Φέντερερ (6/20)-Ναδάλ (1/14)

Roland Garros: Φένρερερ (1/18)- Ναδάλ (12/15)

Wimbledon: Φέντερερ (8/21)- Ναδάλ (2/14)

US Open: Φέντερερ (5/19)- Ναδάλ (4/15)

Οι 19 τίτλοι του Ράφα Ναδάλ ανά χρονιά

2005: Roland Garros

2006: Roland Garros

2007: Roland Garros

2008: Roland Gartos, Wimbledon

2009: Australian Open

2010: Roland Garros, Wimbledon, US Open

2011: Roland Garros

2012: Roland Garros

2013: Roland Garros, US Open

2014: Roland Garros

2017: Roland Garros, US Open

2018: Roland Garros

2019: Roland Garros, US Open

Οι 20 τίτλοι του Ρότζερ Φέντερερ ανά χρονιά

2003: Wimbledon

2004: Australian Open, Wimbledon, US Open

2005: Wimbledon, US Open

2006: Australian Open, Wimbledon, US Open

2007: Australian Open, Wimbledon, US Open

2008: US Open

2009: Roland Garros, Wimbledon

2010: Australian Open

2012: Wimbledon

2017: Australian Open, Wimbledon

2018: Australian Open