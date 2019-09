Το 1969 ο Ροντ Λέιβερ κερδίζει για 2η φορά στην καριέρα του και τους 4 τίτλους Grand Slam σε μια χρονιά.

Ο Αυστραλός μύθος που τιμήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τους διοργανωτές του US Open στη Νέα Υόρκη σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια κέρδισε τον τίτλο στο "Μεγάλο Μήλο" και έφτανε στο απόλυτο!

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι ο Λέιβερ ανέλαβε να μας "ξεναγήσει" μέσα από ένα υπέροχο video στο 1969 και στα 4 Grand Slam.

Είναι το video μιας άλλης εποχής, είναι το τένις πριν από 50 χρόνια μέσα από την ιστορία του Λέιβερ και αξίζει να το δείτε.

On this day 50 years ago, @rodlaver completed his 1969 Grand Slam.

#AusOpen

@rolandgarros

@Wimbledon

@usopen pic.twitter.com/D1zNV3kMap

— #AusOpen (@AustralianOpen) September 8, 2019