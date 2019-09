US Open: Η αναγνώριση από την Μπίλι Τζιν Κινγκ (pics)

Η Μπίλι Τζιν Κινγκ στα 75 της είναι πάντα εκεί στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει σε νέα παιδιά και να επνεύσει τους τενίστες που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους.

Ήταν εκείνη που πάλεψε για να έχουν τα ίδια χρηματικά έπαθλα οι άνδρες με τις γυναίκες και τα κατάφερε. Ήταν εκείνη που δημιούργησε την WTA.

Έχει 4 US Open στο απλό και στο σύνολο 39 τίτλους Grand Slam.

Η Μπίλι συνεχάρη την νέα νικήτρια του US Open την Μπιάνκα Αντρεέσκου, που ήταν αουτσάιντερ, ενώ δεν ξέχασε και την μεγάλη Σερένα μιλώντας για την σπουδαία προσπάθεια της στο φινάλε.

Congratulations to @Bandreescu_ on winning her first major title at the #USOpen. She is Canada’s first Grand Slam singles champion! The Future is Now.

A phenomenal effort by @serenawilliams until the very end. #WomenWorthWatching #SheTheNorth #USOpenFinals

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 7, 2019