Χάλεπ: «Η Ρουμανία είναι περήφανη για σένα Μπιάνκα» (vid)

Τα συγχαρητήρια της στην Μπιάνκα Αντρεέσκου έδωσε με ανάτρηση της στα social media η Σιμόνα.

Η νικήτρια του Wimbledon μπορεί να... έπεσε από το Νο5 στο Νο6 αφού η Μπιάνκα της πήρε την θέση στην παγκόσμια κατάταξη αλλά χάρηκε για τη μεγάλη της νίκη.

Περισσότερο χάρηκε βέβαια γιατί η Μπιάνκα είναι ρουμανικής καταγωγής και της έγραψε εκτός από τα συγχαρητρήρια ότι όλη η Ρουμανία είναι περήφανη για εκείνη!

Η Σερένα έχασε το Wimbledon από την Χάλεπ και το US Open από την Αντρεέσκου. Κοινός παρονομαστής η Ρουμανία!

Congratulations @Bandreescu_ on an amazing performance and your first grand slam!

Romania is very proud of you

— Simona Halep (@Simona_Halep) September 7, 2019