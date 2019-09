US Open: Παρέα με τον Τζινόμπιλι ο Σβάρτσμαν (pics)

Ο μύθος του μπάσκετ της Αργεντινής, ο Μανού Τζινόμπιλι, με τα 4 πρωταθλήματα NBA με τους Spurs αλλά και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Αθήνα (2004) δεν είναι στην Κίνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά στη Νέα Υόρκη για το US Open.

Ο Μανού έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο τένις και παίζει ερασιτεχνικά.

Δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία να δει το US Open και έτσι βρέθηκε στο "Μεγάλο Μήλο" και είδε και τον συγκλονιστικό προημιτελικό ανάμεσα στον Σβάρτσμαν και τον Ναδάλ.

Μπορεί ο συμπατριώτης του να έχασε από τον Ισπανό αλλά πάλεψε το παιχνίδι και περήφανος για εκείνον φωτογραφήθηκε μαζί του!

No more FIBA World Cups for us. Too old! Now it's tennis time (and soon pickleball)!

Como no habrá más mundiales de básquet para nosotros, descargamos energías con el tenis. #desafíofrancoargentino. pic.twitter.com/qwVJoeVVm9

— Manu Ginobili (@manuginobili) September 2, 2019