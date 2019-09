US Open: Η τρομερή... βολή του Ράφα στο μπουθ της τηλεόρασης (vid)

Το παιχνίδι με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν έχει τελειώσει... Ο Ναδάλ είναι στον ημιτελικό και ξεσπάει.

Ο Ισπανός έχει κέφια αφού παρά τις ενοχλήσεις στα χέρια και την πίεση του Ντιέγκο είναι στα ημιτελικά του US Open.

Μετά και από τις δηλώσεις του ο Ράφα κάνει το χτύπημα του αγώνα άσχετα εάν ο αγώνας είχε τελειώσει...

Με τρομερή βολή στέλνει το μπαλάκι από το κορτ στο μπουθ του ESPN στα ψηλά του "Άρθουρ Ας".

There's a reason they call it a BULLSeye, right @RafaelNadal#USOpen pic.twitter.com/BQWMzSzGBH

